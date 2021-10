We zijn verlost van de anderhalve meter! Mensen hossen in de straten, juichende bloemenzeeën op sociale media, geknuffel alom ... Niets is minder waar. Natuurlijk is er her en der een feestje, maar verbinding is zo gemakkelijk nog niet. Tenminste, verbinding om de verbinding zelf is zo gemakkelijk nog niet. Verbonden zijn in frustratie over het deurbeleid dat verplicht is geworden in onder andere de horeca, is eenvoudiger. Er wordt in twee dagen 2,5 ton bij elkaar gelegd voor een restauranteigenaar die uit protest de toegangscontrole weigerde. Dat is ook verbinding, maar het is niet de vrolijke, doelloze verbinding van mensen die gewoonweg samenleven.

Het is deze week de landelijke Week tegen Eenzaamheid. In Amsterdam-West is die de Week ..