Veel van onze gebeden over uiterst belangrijke bijzaken hebben geen plaats in het Nieuwe Testament

In 2007 stond ik in Merauke, Papua, te kijken naar de gleuf van een houten brievenbus in de wand van het uit 1920 stammende postkantoor. De gleuf was uitgesleten, het hout donker en glad. Hoeveel brieven moet je in een brievenbus laten glijden voor deze slijtageverschijnselen vertoont? Het moeten er indrukwekkend veel zijn geweest, hier in elk geval van veel Nederlanders, voor ‘thuis’.

Wat zal er naar zulke brieven zijn uitgekeken. Hoe is dat geweest met de brieven van bijvoorbeeld Petrus? Werden ze verwacht of vielen ze uit de hemel? Nog even terug naar, zeg, 1930. De postbode is geweest. De vrouw des huizes: ‘Kom jongens, we hebben een brief van oom Herman, uit Papua. Wacht, ga maar aan de keukentafel zitten, ik zal hem voorlezen...