Theologie is nodig om het ‘samen’ van het CDA te wortelen. Een ondogmatische samenlevingsvisie

Het moet onwennig geweest zijn voor de drieduizend antirevolutionairen die op 13 april 1905 in Tivoli in Utrecht bijeenkwamen. Het was Deputatenvergadering met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in juni. Die vergaderingen genoten faam om hun opwekking tot politieke strijd. Abraham Kuyper was als voorzitter van de Antirevolutionaire Partij (ARP) op deze massavergaderingen in zijn element geweest en hij hield er beroemd geworden deputatenredes als Niet de vrijheidsboom maar het kruis (1889) of Maranatha (1891).

Maar Kuyper was er niet. Hij was sinds 1901 minister-president van een christelijk coalitiekabinet en die functie was niet te verenigen met die van partijvoorzitter. Dus zweepte ditmaal niet deze kleine man met de grote kop de de..