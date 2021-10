Ontmoeting op de camping: Bij een rode vlag moest Tom het beeldmateriaal terugkijken

Op het laatste nippertje van de zomer stonden wij op de camping met Belg Tom en zijn hond WiFi. Tom was IT’er en had een jaar lang zo veel websites gebouwd voor ondernemers die naar de online verkoop over moesten stappen, dat hij moe en rijk genoeg was om een jaar op reis te gaan. Nu kwam hij lunchen voor onze tent.

Tom gaf ook les aan een universiteit in Brussel. ‘Een heleboel studenten die denken: aan de IT kunt gij goed verdienen. Maar die zich nie’ hebben afgevraagd of zij daar wel geschikt voor zijn.’ Vroeg of laat kwam Tom daar altijd achter.

Tijdens corona ging de opleiding door en werd er in quarantaine getoetst. Er kwam een app die studenten moesten downloaden en laten lopen tijdens ieder examen. De app monitorde hun zoekmac..