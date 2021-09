Een nieuw kabinet zal onvermijdelijk op de rem moeten gaan trappen. En dat is niet leuk

‘De westerse mens is voortdurend dronken van de flessen die nog ongeopend áchter de bar staan.’ Diverse keren heb ik deze scherpe typering van onze cultuur gehoord uit de mond van econoom Bob Goudzwaard (de typering had hij zelf ook weer van iemand anders, ik weet niet meer van wie). Oftewel: we laten ons voortdurend het hoofd op hol brengen door de verwachte mogelijkheden van morgen en overmorgen. We menen er zelfs recht op te hebben: morgen moet beter zijn dan vandaag. In slechts 50 jaar tijd hebben we zo een consumptiesamenleving opgebouwd zonder weerga in de wereldgeschiedenis – een soort collectieve orgie, dronken van materie, dronken van ‘belevenissen’.

in volle zeeMaar de Nederlandse politiek lijkt nu in een omgekeerde stemming...