De caissière achter mijn favoriete kassa kletst zelf ook graag en straalt een en al gezelligheid uit

Supermarkt Jumbo opent tweehonderd kletskassa’s om eenzaamheid tegen te gaan. Een nobel streven, al is het natuurlijk schrijnend dat het nodig is.

Een nieuw fenomeen is de kletskassa overigens niet. Jaren geleden heb ik er al eentje gevonden. Bij de Albert Heijn, bij mij om de hoek. De caissière achter deze kassa kletst zelf ook graag en straalt een en al gezelligheid uit. Ik voeg me daarom graag in de rij bij haar kassa. Ook al houdt ze mijn boodschappen nauwlettend in de gaten.

Toen er op een keer een pak luiers voorbij kwam, greep ze haar kans. ‘Zo dus de baby is geboren, ja ik zag je vrouw laatst nog met een dikke buik. Ze was samen met dat meisje met dat roze brilletje, dat is toch je dochter? Ik zie haar tenminste ook wel..