Tien jaar later: een terugblik op wat er bij de onderhandelingen van 2021 gebeurde

Het is 2031. NPO 1 zendt uit. Alle andere zenders zijn na de implosie van 2021 uit de lucht gehaald. Commercie en markt bestaan niet meer.

In een kort item komt Johan Remkes aan het woord en betuigt nogmaals spijt. Mona Keijzer vertelt vanaf een vissersboot buiten de territoriale wateren hoe ze ternauwernood had weten te ontsnappen. De rest van de uitzending is gewijd aan de opening van een nieuwe snelweg door de Autoriteit.

De Nigeriaanse televisie laat beelden zien van Mark Rutte, die bij de lokale ijsafdeling van Unilever onderdak heeft gevonden. De asielprocedure was pittig, maar toen hij de term ‘gaaf land’ liet vallen, kreeg hij een warm welkom.

Een aantal andere deelnemers aan de onderhandelingen van tien jaar geleden zijn verb..