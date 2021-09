Veerkracht en verbondenheid

Er hing een bordje ‘braam’ om mijn nek. In mijn hand een draad die verbonden was met aan de ene kant de ‘zon’ en aan de andere kant de ‘vogel’. Samen met mijn medestudenten van de opleiding permacultuur (een ontwerpmethode voor duurzame tuinen en natuurgebieden) stond ik in een kring. Alle twintig stonden we voor een organisme. Mijn aartsvijand (de slak) mocht ook meedoen, en eerlijk gezegd vond ik mezelf als braam ook maar een irritante woekeraar, categorie onkruid.

De draad werd steeds verder uitgerold. De vogel voelde zich verbonden met de boom; de boom met de bodem; de bodem werd blij van de worm. Zo ontstond er een gigantisch spinnenweb. Meters en meters verder bleek de draad te kort om alle verbindingen te kunnen leggen...