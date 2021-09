Een kerk die geen kerk meer is, kan verrassend veel op een ideale kerk lijken

Een kerk die geen kerk meer is. Je kunt er treurig van worden. Ruim een week geleden was ik bij de heropening van een kerkgebouw dat een andere functie had gekregen.

De gebouw was net voor corona het thuis van mijn achternichtje en negen andere jongeren met EMVB geworden. EMVB is de afkorting van Ernstig Meervoudige Verstandelijke Beperking.

De binnenmuren van de kerk hebben vrolijke kleuren gekregen. Er zijn slaapkamers - ingericht naar de smaak en behoeften van de bewoners -, een keuken en badkamers gemaakt. Er zijn twee woonkamers. Een met meer en een met minder prikkels.

In de hal hangen schommels. In een deel van de voormalige kerkzaal kan volop gespeeld worden en er is een knusse snoezelruimte om tot rust te komen en..