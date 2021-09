De regels van het spel

Wie op tropische dagen in tropische landen spontaan een kerkgebouw binnenloopt komt meestal niet veel verder dan het voorportaal. Aan blote schouders en te korte broeken wordt de toegang ontzegd. Zo kon het gebeuren dat wij deze zomer met ons gezin in het Italiaanse Genua als bokken van de schapen werden gescheiden toen we de San Lorenzokathedraal wilden binnenlopen. Onze mannen werden goedgekeurd, wij als vrouwen konden slechts van een afstand toekijken. Niet goed voorbereid dus. ‘Hoe kan een kerk nou zo ongastvrij zijn’, mopperde een van onze dochters, ‘we leren toch altijd dat iedereen er welkom moet zijn?’ Het leverde een interessante discussie op. Over respect voor de Gastheer (en gastvrouw, Maria was er ook) en spelregels voor de b..

