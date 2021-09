Bidden met inachtneming van de privacywetgeving, dat gaat niet

Onlangs kreeg ik de uitnodiging om voor een gebedsgroep namen op te geven. Per mail. Benadrukt werd dat ik alleen de voornaam mocht vermelden. Dit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die onze privacy bewaakt. En met een heel korte vermelding waarom ik voorbede aanvraag. Maar ook hier weer de angst voor de AVG. ‘Bij voorkeur zeer beknopt en met oog voor de privacy.’ Troostrijk waren de woorden die daarop volgden: ‘Het klinkt misschien allemaal wat afhoudend en streng, maar wij moeten waken over elkaars privacy. Bovendien, wij mogen weten dat God wel weet om wie het gaat en wat er nodig is. Hij weet al wat wij bidden zullen als de gebedskring nog bij elkaar moet komen.’

