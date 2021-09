Wennen aan verandering

Wonen in een ander land brengt je in aanraking met andere omstandigheden en gebruiken. In Zuid-Afrika waren dat zeventien jaar geleden voor mij grote dingen, zoals immense armoede, de invloed van de apartheid en onveiligheid. Maar ook kleine dingen. Bijvoorbeeld winkelen en uit eten gaan op zondag. In de omgeving waar ik terechtkwam, bleek dat de normaalste zaak van de wereld te zijn, terwijl ik op zondag nog nooit een ijsje had gekocht of een winkel van binnen had gezien. En zo was het ook nieuw dat christenen elkaar met Kerst uitgebreid cadeaus gaven. De uitleg raakte me trouwens wel: het grootste cadeau dat God ons geeft, is Jezus Christus en daarom geven wij aan elkaar cadeautjes. Daarmee laten we zien dat we heel blij zijn met wat G..

