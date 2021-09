Elkaar liefhebben zonder dat je elkaar altijd begrijpt, dat is pas liefde

‘Ik hoop dat je iemand vindt die jouw taal spreekt, zodat je niet de hele tijd hoeft te vertalen wat jouw ziel raakt en het leven zo bijzonder maakt.’

Deze quote kwam ik onlangs tegen en ik begon er pardoes hevig van te twijfelen. Mijn man begrijpt mij lang niet altijd zonder dat ik het moet vertalen. En hoewel ik zielsveel van hem houd is het ook weer niet zo dat ik de hele dag voel hoe bijzonder mijn leven met hem is. Ben ik dan wel met de goede getrouwd? Of had ik verder moeten zoeken naar mijn soulmate?

Iemand wees mij vriendelijk op de liefdestalen uit het boek van Gary Chapman (De Vijf Talen van de Liefde, zie ook liefdestalen.nl). Maar elkaars ..