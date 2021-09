De huidige politiek kan wel wat grootmoedigheid gebruiken

Omdat de waarheid zich in het verval onthult, vond ik de afgelopen maanden van politiek gekonkel in Den Haag hoogst interessant. Fascinerend hoe in een rechtsstatelijk gezien nogal ingewikkelde situatie moties van wantrouwen en afkeuring tegen een demissionaire minister-president werden ingediend, hoe vertrouwelijke notities uitlekten, hoe partijen elkaar uitsloten en daarvoor spitsvondige argumentaties fabriceerden, hoe de beeldvorming tegenwoordig het gehele politieke bedrijf bepaalt, hoe een politiek leider een toekomstige coalitiepartner wegzette als ‘ritselaar’, hoe het CDA vermoedelijk blijvend teloorging, en hoe alles nu is verzand in een stroeve impasse van ‘politieke pijn’. Het is één treurspel van onwelwillendheid en incompeten..

