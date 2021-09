We hebben leiders nodig met het hart van een kind en het hoofd van een volwassene

Het was gisteren Prinsjesdag. De Troonrede is door onze koning uitgesproken en het koffertje met de Miljoenennota is in de Tweede Kamer gepresenteerd. Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra ziet de toekomst positief tegemoet als het om de euro’s gaat. Onderzoekers voorspellen in de komende jaren economische groei. Maar ja, dan begint het getouwtrek natuurlijk. Want waaraan geven we al dat geld dan uit? Ik verwacht dat er in de komende dagen weer flink wat oneliners en statements in de Kamer te horen zijn tijdens de Algemene Beschouwingen. Maar veel mensen boeit het niet meer, ze zijn teleurgesteld in de politiek en haar leiders. Het maandenlange spel van de politieke leiders rondom de formatietafel bezorgt Mark, Sigrid en Wop..

