Op tijd spreken

Hebben kerken en christenpolitici het hart om te spreken? Kerken dienen profetisch te spreken over ontwikkelingen die zich vandáág in de samenleving aftekenen. Van christenpolitici wordt hetzelfde verwacht. Zij moeten dáár strijden, waar het dreigt. Christelijk belijden gebeurt nooit in het luchtledige, maar heeft altijd een acute spits. We moeten Groen van Prinsterer of Bonhoeffer niet citeren, maar als een Groen of Bonhoeffer functioneren!

Vorig jaar wijdde het tijdschrift Kontekstueel een nummer aan het pamflet ‘Bijna te laat!’ van dominee J. Koopmans. Dit illegale pamflet werd in 1940 verspreid en keerde zich tegen de Ariërverklaring. Met deze verklaring kon de Duitse bezetter in kaart brengen wie Joods was. Velen ondertekend..