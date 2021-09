Ik geef stilletjes de jeugd de schuld van het zwerfvuil, maar er blijkt een heel andere dader

Het was zaterdag World Cleanup Day. De woensdag ervoor gingen scholieren al aan de slag om zwerfvuil op te sporen. Tijdens het opruimen werd bijgehouden welke producten er gevonden werden. Zo wordt in kaart gebracht welke producten het meest in de natuur geslingerd worden en van welke fabrikanten die zijn.

Ik mocht eens een dagdeel mee met zwerfvuilraper Hay Derkx in Haaren. Hij kon aan het zwerfvuil zien welke routes veel door scholieren gefietst werden. Daar vond hij in de bochten en bij stoplichten koekverpakkingen, chipszakken, ijsbekers van McDonald’s en het aluminiumfolie van de lunchpakketjes.

Tussen de supermarkt en een school in mijn buurt, ligt ook van alles. Je merkt het meteen als het vakantie is. Dan ligt er minder. Toch staan..