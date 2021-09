Sorry dat ik sorry zeg

Ze werd al maar wakker in de vouwwagen. Na anderhalve week drie keer per nacht met een schreeuwend kind (1) onder de sterrenhemel te hebben gestaan (’Mammaaaa!’. Uit bed springen. Al ‘ssssst, ssstttt, mamma komt er aan’ m’n joggingpak achterstevoren aantrekken. In één beweging het kind uit bed halen, de tent openritsen en naar buiten tuimelen) was ik een soort opgevoerde lappenpop. Ik had geen energie en geen rem.



Omdat ze ook niet in slaap wou vallen, gingen we elke avond met de draagzak een ‘jontje jopen’ zoals mijn dochter het opgewekt aan- en afkondigde. Dat begon best leuk. Glooiende Franse weides met bruin-wit gevlekte vleeskoeien. Een oud transportbusje dat door een keuterboertje in de hoek van het weiland was gekwakt e..

