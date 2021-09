Laat een coronatest aan de deur níét de lakmoesproef zijn voor wat voor kerk of club je bent

Langzaam maar zeker gaat de samenleving weer een beetje open. We discussiëren wat af over de coronapas, vaccinatiedwang en of je daar nu aan wilt meewerken of niet. Onlinemeetings voelen opeens achterhaald, fysieke ontmoeting staat weer centraal. Maar wat gaan we doen? Zomaar gaat alle tijd zitten in het gesprek over de maatregelen, maar we hoopten iets van deze crisis, we zagen kansen.

Een jaar geleden hoopten we dat de wereld groener, doordachter, wellevender en eerlijker uit de crisis zou komen. De grote resetknop zou een automatische installatie van nieuwe updates tot gevolg hebben. We zouden een virus armer zijn en allerlei verbeteringen rijker. Automatische updates gebeuren echter alleen op je computer of telefoon. In het echte leve..