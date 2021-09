Ik geloof niet dat gevaccineerden en ongevaccineerden twee verschillende klassen of soorten zijn

‘Niet wij ontnemen jullie je vrijheid, jullie regering doet dat’, zo las ik vandaag. Ik weet niet eens meer waar ik het las, en wie het schreef, maar toch bleef de kreet hangen. De ‘wij’ in kwestie, dat zijn – u raadt het vast al – de ongevaccineerden. De ‘jullie’ zijn de gevaccineerden. Het is niet alleen dat wij-zijdenken dat me stoorde, maar vooral ook dat ‘jullie regering’. Daarmee zeg je feitelijk dat het niet jouw regering is.

Nou ja, vooruit, dat mag. Van een zekere mate van burgerlijke ongehoorzaamheid is nog nooit iemand slechter geworden. En ik begrijp natuurlijk dat je als ongevaccineerde weinig enthousiast bent over de regering. Ik snap dat je kritisch bent op de coronabeperkingen, op de steeds steviger wordende vaccinatiedran..