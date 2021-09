Over Kaapstad, veiligheid en geestelijke verhalen

Het is alweer vroeger donker. Geregeld loop ik ’s avonds buiten om mijn hoofd leeg te maken. Langs lelijke kantoorpanden bijvoorbeeld, die vlak tegen de historische kern van de stad zijn gebouwd – wie heeft dat ooit goed gevonden? Ze worden omgevormd tot appartementencomplexen, maar dat neemt hun architectonische armoede niet weg. Toch is het leuk deze ontwikkeling te zien. Hoe er balkons worden gefabriceerd pal voor een verkeersader met stoplichten; hoe extra glaswanden de euvels van de drukte moeten compenseren.

Dit soort waarnemingen dwarrelen dan door m’n hoofd. Bijna altijd ligt er in mijn gedachten een basis van tevredenheid: ik kan hier in het donker gerust m’n rondjes lopen. Ik hoef niet schichtig om mij heen te kijken of ik wel v..