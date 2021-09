Van gezonde schaamte kun je beter te veel dan te weinig hebben

Je schamen, wie doet dat nog? Het is niet meer in zwang. Ja, vroeger, toen hing je van schaamte, blozen en gêne aan elkaar. Een vriend vertelde eens hoe hij als onzekere puber te horen kreeg dat hij ‘te veel voorover liep’. Van schrik neigde hij tot overcompensatie. ‘Toen ik na maanden toevallig mezelf in een winkelruit zag, bleek dat ik al die tijd absurd achterover had geheld bij het lopen.’

Schaamte is een van de sterkste emoties, eentje die we hebben afgeschaft, schrijft Stephan Sanders. Het bestaat nog vooral in de vorm van ‘shaming’, iemand anders ‘schamen’, beschamen. Sanders’ nieuwe boek Godschaamte gaat over zijn zoektocht naar geloof. De remm..