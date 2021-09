Van de zorg om de schepping kun je behoorlijk moe worden

Jaren geleden vertelde iemand mij over haar echtscheiding. Waarom haar huwelijk mislukt was. Dat had met allerlei dingen te maken, maar ook met de zorg voor het milieu. Daar waren ze zo druk mee, dat ze de zorg voor elkaar uit het oog verloren. Ze vergaten te genieten van het leven, omdat het leven volgens hen gered moest worden van de ondergang. ‘Mijn man hing theezakjes te drogen,’ vertelde ze, ‘dan kon hij ze nog een keer gebruiken. Hij was ook altijd bezig met afval scheiden. Maar toen hij op een dag de nietjes van de theezakjes lospeuterde, omdat die in de composthoop niet zouden verteren, zei ik: ‘Als je dat ook al gaat scheiden, dan ga ik maar van jou scheiden!’’ Ze lachte, maar het was natuurlijk een wrang lachje.

