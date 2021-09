Wandelen is oefening in aandacht, voor elkaar, voor de omgeving, geeft ruimte voor gesprek

Per pedes apostolorum

Een meewarige blik is vaak mijn deel als ik op de vraag of ik al een e-bike berijd negatief antwoord moet geven. De elektrische fiets is inmiddels het kroonjuweel van mijn generatie en ook van die erboven, van die van de oorlog en van de babyboomers erna.

En dat in een tijd waarin het woord duurzaam op ieders lippen bestorven lijkt, het je van bijkans elke pagina van krant en tijdschrift onontwijkbaar voor ogen komt en het op radio- en treurbuis je als een mantra tegemoet klinkt.

De e-bikes zijn niet aan te slepen, wachttijden van een jaar zijn normaal, omdat de onderdelen uit het Verre Oosten moeten komen, wat het begrip duurzaamheid weer de oorspronkelijke dimensie geeft.

Maar het is niet alleen de pièce de rési..