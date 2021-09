Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen

Wat zouden de inmiddels overleden broers Cardenal ervan hebben gevonden? Eind jaren zeventig hadden zij – allebei priester – zich aangesloten bij hun sandinistische medestrijder Daniel Ortega in Nicaragua. Net als hij verzetten Ernesto en Fernando Cardenal zich tegen de corrupte machtswellusteling, president Anastasio Somoza. De Cardenals richtten een Revolutionaire Christelijke Beweging op en werden in 1979 ministers in de marxistische regering-Ortega.

Ernesto was ook dichter. Hoe zwaar de revolutie hem woog, bleek bijvoorbeeld uit zijn eigen versie van Psalm 22: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij (de onderdrukte) verlaten? (…) Maar eens zullen mijn liederen opklinken onder de armen aan tafel, het nieuwe volk dat wordt geboren.’ Toe..