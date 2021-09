De kinderwens kom in een nieuwe dynamiek terecht

Meer mogelijkheden, meer keuzestress, meer kans op spijt. Dat doet zich voor met ‘de kinderwens’. Daardoor komt de kinderwens in een nieuwe dynamiek terecht.

Afgelopen dagen heb ik geluisterd naar de NTR-podcast Eitje, gemaakt door Malou van der Starre. Het Nederlands Dagblad interviewde haar er vorige week over. Van der Starre is een vrijgezelle dertiger, aldus de introductie van het artikel. ‘Maar haar kinderwens is er niet minder om geworden. Welke opties zijn er dan? En hoe ga je daarmee om?’

Er waren tijden dat deze vraagstelling mensen de ogen deed uitwrijven. Vrouwen als Van der Starre konden alsnog proberen te trouwen en een gezin te stichten. Lukte dat niet, dan moesten ze accepteren hoe het was gelopen en leven met meew..