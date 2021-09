Ik schrijf dit stukje met pijn in mijn rug

Ze zeggen dat er een top-drie is van factoren die stress veroorzaken: het overlijden van een dierbare, een echtscheiding en verhuizen. Ik heb het allemaal meegemaakt; ik kan even niet inschatten welke van de drie de meeste stress geeft. Ik denk: een verhuizing, want daar zit ik nu middenin.

Het voordeel van een nieuwbouwwoning is dat je veel tijd hebt. Tussen ingeloot worden en de eerste nacht in het nieuwe huis zit algauw twee jaar. Die tijd heb je voor een oneindige reeks keuzes voor de inrichting. Kleuren. Vloeren. Badkamer. Keuken. Raambekleding. Verlichting. Tuin voor. Tuin achter. Kastjes, muren. Overleg met buren. Verzekering, energie, internet, post, afvalpas en kliko’s. Het nadeel is dat je ook over álles een beslissing moet neme..