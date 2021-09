Verboden wedstrijd

Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh maakt vanavond geen deel uit van de selectie die voor de Conference League tegen Maccabi Haifa speelt. De Iraniër blijft in Rotterdam omdat Iran sporters uit het land al 38 jaar niet toestaat om tegen Israëlische atleten uit te komen. Doet Jahanbakhsh dat wel, dan riskeert hij te worden uitgesloten van de nationale ploeg. Daarbij zal hij Iran mogelijk nooit meer mogen bezoeken.

Een stempel van de Israëlische douane kan dus verregaande gevolgen hebben voor Jahanbakhsh, die door Feyenoord ook in de returnwedstrijd in De Kuip tegen Maccabi Haifa buiten de ploeg zal worden gehouden. Zijn afwezigheid is een gemis voor trainer Arne Slot: Jahanbakhsh was in de voorronde van de Conference League al drie kee..