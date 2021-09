Ik kruip graag langzaam uit mijn eigen bacteriebubbel om niet keer op keer ziek te worden

Het is zover - tenminste, als het klopt wat ‘Haagse bronnen’ beweren - de 1,5 meter afstand wordt opgeheven.

Op Twitter deelt WheelieNick zijn zorg. ‘Geen 1,5 meter meer. Ik ben even heel erg stil en vanbinnen erg in paniek. Ik wil niet ziek worden verdorie’. WheelieNick is met een broze gezondheid bang corona op te lopen. Ik deel die zorg met hem. Als met de 1,5 meter ook het niet zoenen en geen handen geven verdwijnt, wat staat ons dan te wachten.

Na ruim 1,5 jaar gaat mijn eigen bacteriebubbel langzaam open en kom ik weer in aanraking met de ‘viezigheid’ van anderen. Mijn weerstand is al niet te best en werd in het coronajaar nauwelijks op de proef gesteld. Tot deze zomer. Het leverde twee keer een soort van buikgriep en één ontsteking op.