Het verraste me hoeveel moslims zich wereldwijd inzetten voor behoud van de schepping

Als het gaat over het klimaat lijkt het erop dat orthodoxe moslims een vergelijkbaar probleem hebben als orthodoxe christenen. De wereld zal eenmaal vergaan en komt, in ieder geval in de islam, niet meer voor in Gods toekomstplannen. Gelovigen gaan naar de hemel en daar is simpelweg geen ellende meer. Maar waarom zou je je dan nog druk maken over het behoud van de aarde? Zeker als het geld kost of het opgeven van een luxe levensstijl?

Ik weet niet of dat zomaar de redenering is van veel orthodoxe christenen. Wel is mijn indruk dat het enthousiasme om in actie te komen voor het behoud van de schepping onder gelovige christenen nog lang niet altijd heel groot is. Daarvoor zijn vast meer redenen te bedenken, maar ik kan me zo voorstellen dat..