Waar liefde woont gebiedt de HEER den zegen, zonder voorwaarden

Vroeger moest ik voor elke maandag een psalmvers leren. Ik herinner me hoe mijn moeder op zondagavond bij ons op de kamer kwam zitten en eindeloos de regels herhaalde tot ze goed in onze ontvankelijke hoofdjes waren gestampt. Dat werkte het beste, wist mijn moeder.

Dat was niet altijd een feest. Vaak begrepen we totaal niet wat we zongen en waren de zinnen zo onmogelijk aan elkaar gerijmd, dat we weinig meer zongen dan een riedel Nederduitse woorden met veel apostroffen.

Maar er was één versje, dat ik uit volle borst meezong: Psalm 133 vers 3. Het gaat zo:

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,

En ’t leven tot in eeuwigheid.

Ik vind dat nog steeds een prachtig psalmvers. I..