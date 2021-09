Dominee, biertje?!

Het was donderdag 9 september een feestdag die bij slechts weinigen bekend is, maar die onder mijn collega’s aan populariteit wint. Dat is niet voor niets zo: sinds enkele jaren is 9 september namelijk uitgeroepen tot International Buy Your Priest a Beer Day (de internationale koop-een-biertje-voor-je-dominee-dag). Het is een ludieke feestdag, die door een Amerikaans rooms-katholiek mannengezelschap in het leven is geroepen, om waardering voor geestelijken te tonen.

Ik ben niet vies van een goed biertje. De oproep van Prediker om te genieten van je jeugd, interpreteer ik het liefst zo letterlijk mogelijk. Toch plaatst ook deze bijna-heilige dag mij voor een dilemma. Bier drinken, dat is op het Drentse platteland namelijk niet helemaal ons..