Column: stop met laf klimaatpolderen, wachten leidt tot schade aan maatschappij en economie

‘Klimakapitalisten!’ Klimaatkapitalisten. Voor lijsttrekker Janine Wissler van Die Linke is de combinatie van klimaat en kapitalisten een scheldwoord, bleek deze week tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Münster. De linkse partij die in de peilingen flirt met een plek in de Duitse regering, hamert op de aanpak van de klimaatverandering. Maar het bonte gezelschap van socialisten, communisten, leninisten, pacifisten, feministen en veganisten verafschuwt het grootkapitaal. Dat het Duitse energiebedrijf RWE of autofabrikant Volkswagen zich groen gedraagt, telt niet: ‘We moeten het klimaat, niet het kapitalisme redden!’

Niet eerder stond tijdens een verkiezingscampagne in Europa het klimaat zo centraal als in de huidige Wahlkampf. Me..