Afval rapen werkt verslavend. Telkens als ik denk: ik kap ermee, ga ik ermee door

Met veel plezier worden in ons huishouden sinds 1 juli plastic flesjes weggebracht. Soms is het nog even wennen, want zit er nou wel of geen statiegeld op? Een blik op het etiket, en je bent er binnen twee tellen uit. Af en toe zal er na de introductie van de plastic statiegeldflesjes nog eentje bij het plastic afval terecht gekomen zijn. Sorry daarvoor.

Afvalprikker Dirk Groot uit Purmerend vindt veel minder plastic flesjes op straat, bleek uit een reportage in deze krant. ‘Sinds 1 juli zakte het aantal per kilometer gevonden flesjes van 8 naar 6. En op de plastic flesjes die i..