Wolfskinderen

De Duitse socialistische partij Die Linke maakt het wel bont. Lidmaatschap van kinderen van de godsdienstige gemeenschap van hun ouders, wijst de partij af. ‘Toetreden kan slechts na het bereiken van de religieuze mondigheid geschieden’, aldus haar partijprogramma.

Het sluit wel aan bij een trend onder verlichte geesten. Kinderen mogen niet geïndoctrineerd worden, heet het dan. Ze kunnen beter later zelf, als volwassene, kiezen voor een bepaalde levensbeschouwing of religie. Je hoort het vaker beweren, ook in Nederland. De gedachtegang is vreemd en gevaarlijk. Alsof ouders niet steeds op alle fronten hun kinderen beïnvloeden. Hoe ouders praten, wat ze geloven, welke idealen ze koesteren, de (on)hebbelijkheden die ze laten zien, de na..