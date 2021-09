Levenslessen van het onkruid in mijn tuin

Sinds ik in Nederland woon en mijn eigen tuin mag onderhouden, heb ik met een nieuw fenomeen kennisgemaakt: de eeuwigdurende oorlog tegen onkruid. Een strijd die je letterlijk bloed, zweet, nagels en zere knieën kost. Al ben je elke keer uitgeput maar trots dat je de oorlog hebt gewonnen en je tuin eruit ziet zoals je wilt, ergens in je achterhoofd weet je dat de overwinning nooit van lange duur is.

Het heeft me jaren van uitproberen gekost. Ik heb nederlagen geleden. Ik heb gekeken naar buren die meer succes behaalden in hun strijd, hun strategie geobserveerd, om zo meer grip te krijgen op mijn eigen tuin. Ik heb vaak jaloers zitten kijken naar de tuinen waar geen sprietje onkruid te bekennen was. In Iran is de afwatering in een tuin min..