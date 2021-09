De wolf is een familiedier, tot het niet meer botert tussen de verschillende dieren

De grote boze wolf is een sprookjesfiguur die kleine kinderen schrik kan aanjagen. Hij slokt roodkapje en de geitjes in hun geheel op.

In het mythologische verhaal van Remus en Romulus is een wolvin juist een redder. En er zijn verhalen van verlaten kinderen die in wolvenroedels werden opgenomen.

De wolf is inmiddels in Nederland van een boekfiguur weer een dier van vlees en bloed geworden met voor en tegenstanders. Jakob Leidekker van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ziet hem graag maar niet in zijn park omdat de moeflons anders het loodje leggen. Een hek moet de wolf weren.

De wolf is een familiedier dat nooit een kind zal eten en waar Nederland te klein voor is, liet Jos de Bruin van Wolves Unlimited weten in de slotaflevering van de diere..