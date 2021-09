Hoe moet de heropeningscampagne van de kerk na corona eruit zien? Een aanzet met vier opties

Het idee van een heropeningscampagne voor kerken na anderhalf jaar corona, zoals voorgesteld door Tabitha van Krimpen (ND 30 augustus), is sympathiek en het overwegen waard. Markeer grote overgangen in het leven, wordt vaak gezegd. Daar valt dit onder.

Nadat we met een ‘maartse klap’ in 2020 de pandemie werden binnengeleid - symbolisch genoeg ná de biddag voor gewas en arbeid - is het nu belangrijk er in woord en ritueel weer afscheid van te nemen, zonder de naïviteit dat corona voor altijd verdwenen is. ‘Terug naar hoe het was’ is geen bijbels gezegde.

Maar hoe geef je dat nu vorm? De protestantse classispredikant Klaas van der Kamp gaf al enkele aardige aanzetten en waarschuwt de senioren niet te vergeten. Zijn collega Aad van den Bos legt&..