De kerk van de drie B’s als leerschool van de liefde voor God en de mensen om je heen

Laat me beginnen met eigen ervaring. Wanneer ik als journalist in het buitenland was, zocht ik steeds ook kerkelijke gemeenten op. Net als ik wilden christenen vorm geven aan het door Boven, Binnen en Buiten onder woorden gebrachte liefdesgebod: Heb God van harte lief, je geloofsgenoten en de man en vrouw die je op de een of andere manier tegenkomt. Tegelijk ontmoette ik overal weer andere levensomstandigheden, geloofsaccenten, vormen van samenkomsten.

In China dwong Mao’s dictatuur christenen ‘ondergronds’ te gaan. Ze kwamen in het geheim bij elkaar in achteraf gelegen schuren en huiskamers. In Afrika werden christenen in hun door rondavels gevormde dorpen gewapend tegen boze geesten. In Latijns-Amerika grepen gelovigen in basisgemeenten..