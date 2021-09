Moet ik mijn verhuizing zien als toeval of heeft God er iets mee te maken?

‘Astrid, ik heb een nieuwtje … Ik ga verhuizen!’

Ze kijkt me met grote ogen en open mond aan. ‘Waaaaat? Hopelijk blijf je wel in Woerden?’

Astrid en ik leerden elkaar bijna twintig jaar geleden kennen via Ruilkring Woerden. Die club ga ik straks missen. Niet alleen omdat we spullen en diensten ruilen met elkaar, maar omdat het zo’n leuke groep is, waar ik mensen leerde kennen buiten mijn christelijke bubbel. Zoals Astrid, bij wie ik nu in de achtertuin zit.

‘Wil je de korte of de lange versie?’ vraag ik haar.

‘De lange!’

Ik vertel dat ik aan het begin van de coronatijd las dat veel mensen gingen reflecteren op hun leven. Zelf was ik toen vooral druk met het aanpassen van mijn trainingen. Toen de rust was weergekeerd, bedacht ik dat ik o..