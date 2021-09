Mijn leven is zo dat poetsen in het huis van een ander en slappe friet uit een papieren zak al een uitje is

‘Hoe zou je het vinden als ik morgen uit mijn werk direct naar Petra’s huis fiets?’ zei ik tegen Job, waarmee ik ben getrouwd. ‘Dan eet ik daar patat en kunnen we lekker vroeg beginnen.’

Petra is zo iemand die gelukkig wordt van helpen.

Ik ben niet zo’n helper. Ik weet niet wat een ander op praktisch vlak wil en als ik het wel weet, denk ik dat ik het niet kan of heb ik er geen zin in. Maar omdat ik van Petra hou, speur ik al een poosje naar iets om mee te helpen en nu had ik het. Ze was zo druk dat ze er zelf geen tijd voor had: schoonmaken. U weet wel, haar huis.

Ik hosselde haar moeder en haar zus om helemaal los te gaan op dingen: besteklades, de oven, het trappenhuis. En wou vroeg beginnen.

‘Jij begint helemaal niet vroeg voor Petra’, z..