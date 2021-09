De urgentiewaarde van Kahlid & Sophie boeit me nog even niet

Het woord ‘urgentie’ is deze week vaak gevallen in televisieland. Spottend. Want de nieuwe talkshow Khalid & Sophie op NPO1 zou urgent moeten zijn. Immers, BNNVara heeft dit duo ten tonele gevoerd om een urgentere talkshow te presenteren dan hun voorgangers Fidan Ekiz en Renze Klamer, die de laan uit zijn gestuurd. Een dergelijke ruwe wisseling van de wacht kan mij nog lang dwarszitten. Wat precies de urgentiewaarde van Kahlid & Sophie is, boeit me nog even niet. Ik twijfel sowieso aan de urgentie van het fenomeen talkshow. Het genre krijgt te veel zendtijd op NPO1, en daarmee te veel waarde toegedicht.

Want: aan talkshowtafels kan waarheid niet van onwaarheid worden gescheiden, feit niet van mening. Interviewers doen een poging, ..