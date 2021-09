Wat hebben we een behoefte aan mensen die het onderste uit de kan halen

Bob Ross, wie kent hem niet? De Amerikaan die jarenlang op televisie hetzelfde type landschapje schilderde en op fluistertoon zijn techniek uitlegde, met als boodschap dat iedereen het kon. Verkeerde penseelstreken waren ‘gelukkige ongelukjes’ waaruit je met veel gemak een struik of wolk kon toveren.

Het komt allemaal voorbij in ‘Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed’. De nieuwe Netflix-documentaire, waarin zoon Steve Ross veel aan het woord komt, toont nogal treurig. Het levenswerk van zijn vader, die in 1995 op 52-jarige leeftijd overleed, is op een onvriendelijke manier in handen gekomen van het echtpaar Kowalski, de zakenpartners van Bob Ross, zo gaat het verhaal. De medezeggenschap en het vruchtgebruik dat zijn vader voor S..