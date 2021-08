Het is goed dat er een kerk is en een vrouw die zingt – als het water van de wereldgeschiedenis te hoog gaat

Vorige week waren we een paar dagen in Zuid-Limburg. Dat is, sinds we onze huwelijksreis daar doorbrachten, steeds weer een plek om even rust te vinden in de drukte van het leven. Uiteraard met, zoals altijd, een tocht naar België. Over de grens bij Heijenrath door het land van Herve. Nog even het laatste nieuws op de autoradio (ja, we waren er voor de rust!). Het ging over Afghanistan. Over de mensen in Afghanistan. Over de duizenden wanhopige mensen bij het vliegveld. We reden langs Henri-Chapelle. Het Amerikaanse oorlogskerkhof. Duizenden witte kruisen in keurige rijen. Alles keurig onderhouden. Duizenden ouders die bericht kregen dat hun zoon niet zou terugkeren uit Europa. De mooie witte kruisen kunnen niet de ellende verbloemen van..

