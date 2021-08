Nuttig krijtbord

Enkele jaren geleden werden tijdens de zomervakantie de krijtborden uit vijf collegezalen van de TU Delft gehaald. Hiervoor kwamen grote schermen (smartboards) die in vier kwadranten opgedeeld waren. Zonder enige voorbereiding moesten de (hoog)leraren op de eerste maandag van het collegejaar gebruikmaken van de nieuwe borden. Dit ging op grote schaal fout: de kwadranten werkten niet goed samen, er was kleurverschil, het aanraakscherm deed het niet. Overhaast werd naar andere collegezalen uitgeweken. Natuurlijk zou alles verholpen worden. Echter, de borden hebben nooit naar behoren gewerkt en zijn in de kerstvakantie vervangen door tijdelijke whiteboards.

wiskundesom op krijtbord..