Millennials in een leefgemeenschap!?

'Is dat dan een soort studentenhuis?’ zegt de fietsenmaker van de overkant. ‘Nee’, zeg ik wat stuntelend. ‘We zijn geen studenten. Een leefgemeenschap is een soort … gemeenschap.’ Goed verhaal, denk ik in mezelf, lekker kort. Ik stamel wat over dat we in deze wereld vaak zo op onszelf gericht zijn en dat je met een gemeenschap bewust samen probeert te leven. Omdat je samen sterker bent.

Het is mijn tweede dag als nieuwe bewoner in een al bestaande christelijke leefgemeenschap in Rotterdam. Kersvers als ik ben, kan ik nog niet echt goed uitleggen wie we zijn en waar we voor staan. Ik kwam ook eigenlijk alleen maar om een extra kettingslot te kopen. Want ik woon weer in een stad en daar is een ringslot niet genoeg. Daar dacht ik hiervoor in..