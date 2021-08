Maak geen taboe van zorgen over een krappere woningvoorraad door vluchtelingenstroom

Een beschaafde samenleving vangt mensen op die moeten vrezen voor hun leven. Dat is duidelijk. En daarom moet er ruimte komen voor Afghanen die de afgelopen weken om een goede reden naar Nederland zijn geëvacueerd. Geen twijfel over mogelijk.

Maar er komen altijd lastige vragen achteraan. Geen lastige vragen aan vluchtelingen, maar aan de samenleving. Het Radio 1-programma Spraakmakers gaf donderdag een voorzet met de stelling: ‘Gemeenten en provincies moeten ruimhartig Afghaanse vluchtelingen opvangen.’ Want: ‘Er zijn bijna geen opvangplekken meer.’ En een oproep van de landelijke overheid bracht daar afgelopen week niet meteen verandering in.

Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, zat in de studio. Zij is betrokken bij de ..