Mijn innerlijke kind wilde zwemmen in de Noordzee. Twee uur later stond ik in de branding

Het was zo ontiegelijk heet en mijn afspraak van die middag was last minute afgezegd. Al mijn andere werk, zelfs mijn administratie, was af. Ik had niets te doen.

Op dat soort momenten grijp ik terug naar The Artist’s Way, een boek van Julia Cameron over creativiteit. Hoeveel uren die vrouw me wel niet schrijfopdrachten heeft laten uitvoeren die verder niemand interesseren en waar niemand me ooit een euro voor gaat betalen. Creativiteit is een vijver waaruit je geneigd bent te vissen, te vissen en nog eens te vissen zonder te zorgen dat de vijver zelf in leven blijft, zegt ze. Op een dag is je vijver dan leeg. Writer’s block. Drama.

Hoe vul je de vijver? Aanklooien. Schrijven zonder agenda. En dingen doen die je innerlijke kind – die in on..