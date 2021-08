Het denken in termen van lidmaatschap in een kerk vind ik best wel problematisch

‘De dominee belde met het verzoek me uit te schrijven.’ Ze was al een tijdje niet meer in de kerk geweest en had nog geen openbare belijdenis gedaan. Uitschrijven wilde ze niet en de vraag deed pijn, maar op zijn advies deed ze het toch maar.

In de paar maanden dat ik weer in Nederland woon, heb ik een aantal van dit soort verhalen gehoord. Het zijn niet altijd dominees of kerkenraadsleden, maar ook families die zulke verzoeken doen. De logica lijkt te zijn: je komt niet naar de eredienst, dus je voldoet niet aan de verwachting van een lid, je kost zelfs geld (de plaatselijke kerk staat per lid een bedrag af aan de synode) en daarom kun je beter je lidmaatschap opzeggen.

Iemand verzoeken zich uit te schrijven, vind ik op z’n ..