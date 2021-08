Wat weten wij nu helemaal, kleine, provinciale mensjes als wij zijn?

We hebben dit jaar de honderdste sterfdag van Herman Bavinck herdacht – zij het wat minder uitbundig dan we hadden gehoopt en verwacht.

Voor mij is Bavinck een voorname gestalte uit de geschiedenis van de christelijke kerk. En dat voorname schuilt voor mij vooral in die niet-alledaagse combinatie van een diep geloof en een brede theologische oriëntatie zoals we die bij hem tegenkomen. In een boek dat ik ooit eens over de oud-hervormde dominee Doornenbal schreef, heb ik dat ‘bevindelijke diepte en katholieke breedte’ genoemd. Die verbinding zien we in zeker niet mindere mate ook bij Bavinck.

Bevinding en katholiciteit hangen noodzakelijk met elkaar samen. Bevinding heeft, als de ervaring en peiling van het leven voor Gods aangezicht, allere..